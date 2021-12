Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è il miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky e il miglior film di Natale di sempre con 1.425.205 spettatori medi.

Dati da record per il secondo capitolo della commedia, già campione d'incassi al cinema, diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi (su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand) con 2.219.278 contatti unici, share 2,91% e una permanenza al 64%, risultando il miglior film di Natale di sempre e miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Paola Cortellesi e Antonio Albanese in una scena

La commedia, una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, era stata già premiata con il Biglietto d'oro nel 2018 e poi nuovamente vincitrice del Biglietto d'oro 2021 per il secondo capitolo, come film italiano tra più visti della stagione cinematografica 2020-2021.

Qui la nostra recensione di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto. La regia è di Riccardo Milani, scritta da Furio Andreotti e Giulia Calenda, con protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e Luca Argentero (premiati a Sorrento con la Chiave d'oro 2021).

Come un gatto in tangenziale 2, Cortellesi e Albanese: "Come supereroi saremmo Capitan Coccia e Alba Man"

Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono Monica e Giovanni, due anime molto diverse del nostro Paese che tornano a scontrarsi e incontrarsi, ma questa volta, forse, la loro storia d'amore non è più così impossibile. Nel cast Sonia Bergamasco è ancora una volta Luce, la prima moglie di Giovanni, sofisticata e snob che diventerà inaspettatamente in qualche modo complice di Monica. Claudio Amendola è il coloratissimo e tatuatissimo Sergio, l'ex marito di Monica che entra ed esce regolarmente dalla galera. Tornano in azione anche la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa nella parte delle due sorelle di Monica, affette da "shopping compulsivo". Si uniscono al cast Sarah Felberbaum nel ruolo della nuova compagna di Giovanni, una manager in carriera, e Luca Argentero nei panni di don Davide, un sacerdote che fa bene il suo mestiere e proprio per questo viene preso di mira dai suoi stessi parrocchiani.