Come un gatto in tangenziale: chi sono le gemelle del film

Sono diventate famose come le gemelle di Come un gatto in tangenziale, la commedia in cui interpretano le sorellastre, Pamela e Sue Ellen, di Paola Cortellesi, ma ecco chi sono nella vita reale.

Le gemelle del film Come un gatto in tangenziale, commedia targata Riccardo Milani, in onda stasera su Canale 5 alle 21:20, sono ormai entrate di diritto tra le maschere comiche del cinema italiano, con quel tormentone "Shopping compulsivoo" e la loro fisicità inconfondibili.

Chi sono le gemelle Pamela e Sue Ellen, sorellastre - ladre, bugiarde e ossessionate da Franca Leosini - di Monica, interpretata da una grande Paola Cortellesi, nella vita reale? Sono le sorelle, naturalmente gemelle, Alessandra e Valentina Giudicessa, nate e cresciute nella periferia romana, proprio a Bastogi, dove si svolge parte di Come un gatto in tangenziale e dove il regista le ha scoperte, 40 anni. Dopo il successo del film sono tornate a fare le pulizie, come facevano già prima dell'arrivo delle luci del cinema, ma hanno anche continuato a coltivare quell'inatteso talento, con video divertenti diffusi in rete, poi alla corte di Paolo Bonolis nel quotidiano di Canale 5, ad Avanti un altro.

La loro fortuna si è però interrotta a febbraio 2019 perchè in fondo Alessandra e Valentina hanno con le loro Sue Ellen e Pamela davvero molto in comune, compreso quel vizietto di rubare in giro per negozi.

Già denunciate durante l'estate del 2018 per essere state beccate con profumi rubati per un valore di 500 euro, le gemelle Giudicessa sono finite agli arresti domiciliari nel febbraio 2019. L'accusa? Aver sottratto da un negozio di viale Europa a Roma, zona Eur, quasi 5.000 euro di merce, quasi tutti maglioni griffati che avevano arrotolato e nascosto nei lunghi cappotti neri. Ma le telecamere, quelle di sorveglianza questa volta, le hanno smascherate, per via dei tatuaggi, e condannate a quella pena che Sue Ellen e Pamela non hanno mai dovuto pagare.