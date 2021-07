Come un gatto in tangenziale 2: l'evento del CineVillage 2021 sul canale Twitch di Movieplayer

L'evento del CineVillage 2021 dedicato a Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Movieplayer.

Questa sera, tramite il suo canale Twitch, Movieplayer trasmetterà l'evento speciale del CineVillage 2021 di Roma durante il quale Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Riccardo Milani presenteranno in anteprima il trailer di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto.

Manca ancora più di un mese all'uscita di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il sequel del fortunato film del 2017 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. In attesa di scoprire come si evolverà la storia di Monica e Giovanni, possiamo rispolverare la memoria e ricordare da dove tutto ha avuto inizio: questa sera, infatti, sul canale Twitch di Movieplayer verrà trasmesso un evento speciale in collegamento streaming da Roma, dove il CineVillage 2021 ospiterà i due attori protagonisti del film insieme al regista Riccardo Milani.

Per l'occasione, la giornalista Valentina Ariete modererà l'incontro e, insieme agli ospiti, parlerà del film del 2017 e del successo che lo portò ad incassare oltre 10 milioni di euro. Nel corso della serata, poi, verrà presentato in anteprima il trailer di Come un gatto in tangenziale 2 ed il pubblico potrà così dare una prima occhiata a ciò che accadrà nel film in uscita, dove ritroverà i protagonisti a tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale!

L'appuntamento dal vivo è per il 12 luglio, ore 20:45, all'arena Parco Talenti di via Arrigo Cajumi, a Roma. Una volta presentato il trailer, sarà proiettato il film del 2017, per concedersi un'ora e mezza di risate e prepararsi al meglio all'uscita del sequel, prevista per il 26 agosto nelle sale ed in anteprima solo il 14 e 15 agosto. Distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution, Come un gatto in tangenziale 2 vedrà protagonisti anche Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.