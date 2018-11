Come ti ammazzo il bodyguard: annunciato il sequel con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson!

Come ti ammazzo il bodyguard avrà un sequel in cui Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson riprenderanno i ruoli di Michael Bryce e Darius Kincaid.

Nel cast del progetto ci sarà anche Salma Hayek e la regia sarà curata da Patrick Hughes, mentre la sceneggiatura è firmata da Tom O'Connor.

Il primo capitolo della storia mostrava uno degli agenti più esperti nel campo della sicurezza (Reynolds), impegnato nel difficile compito di essere la guardia del corpo del suo mortale nemico, uno dei più famosi assassini su commissione al mondo. Il bodyguard e il killer si sono scontrati a distanza per molti anni e devono compiere un viaggio fatto di inseguimenti in auto, fughe via barca e la minaccia rappresentata da uno spietato dittatore dell'Est Europa. Il sequel mostrerà Bryce assunto dall'assassino e da sua moglie, Sonia Kincaid, per compiere una missione sulla costa amalfitana.

Come ti ammazzo il bodyguard è arrivato nelle sale americane il 18 agosto 2017 e ha incassato 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Le riprese del sequel inizieranno invece a marzo.