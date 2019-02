Come in The Walking Dead: il virus dei cervi zombie potrebbe infettare l'uomo?

A quanto pare The Walking Dead non è solo finzione: pare infatti che nel Nord America, una rara malattia sta trasformando i cervi in zombie. Il caso sta diventando virale sul web, tanto da far chiedere a scienziati e non: questo virus può essere trasmesso direttamente all'uomo?

Finora, l'apocalisse zombie era solamente una trovata narrativa dei film di Hollywood e non per trasportare lo spettatore in uno scenario agghiacciante. Ma in questi ultimi tempi, negli Stati Uniti, pare che ci sia un qualcosa che trasforma i normalissimi cervi in cervi zombie.

Alcuni esperti hanno affermato che la cosiddetta Chronic Wasting Disease, che attualmente sta colpendo cervi, alci e renne in 24 stati americani e in due province del Canada, potrebbe colpire anche l'uomo nei prossimi anni. Il virus attacca cervello e tessuti dell'animale, causando aggressività, salivazione accentuata e incapacità di provare paura. Questa settimana il direttore del Centro delle Malattie Infettive del Minnesota ha rilasciato un comunicato in cui si preoccupa dell'impatto che la CWD potrebbe avere sull'uomo.

