Come Play, su Prime Video in streaming da oggi

Come Play - Gioca con me è il nuovo horror di Jacob Chase, disponibile in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati a partire da oggi 27 giugno 2021!

Oliver è un bambino affetto da autismo. Come purtroppo accade per molti nella sua condizione, Oliver è solitario e incompreso, riuscendo a comunicare con gli altri solo tramite tablet e cellulare. Disperatamente alla ricerca di amico, che possa essergli di conforto e soprattutto di aiuto per svagarsi rispetto alla grigia quotidianità, non riesce però mai a trovare qualcuno con il quale condividere la propria esistenza.

Come Play - Gioca con me: Gillian Jacobs e Azhy Robertson in una scena del film

Un giorno, però, una creatura misteriosa cerca di entrare nel suo mondo proprio attraverso i dispositivi di Oliver. I suoi genitori, Sarah e Marty, resosi conto dell'accaduto, dovranno combattere per salvare loro figlio dal mostro che si è palesato ferocemente dentro e soprattutto oltre lo schermo. Protagonista della pellicola Gillian Jacobs, volto di tante serie tv come Community e Love, che ritroveremo anche nell'attesa serie di film dal titolo Fear Street, divisa in tre parti e tratta dai libri di R.L. Stine (Piccoli Brividi).

