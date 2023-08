Come Play – Gioca con me stasera su Rai 4: trama e cast del thriller soprannaturale

Stasera su Rai 4 va in onda Come Play - Gioca con me: trama, curiosità e cast del thriller soprannaturale di Jacob Chase.

Stasera 29 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Come Play - Gioca con me, thriller soprannaturale del 2020 diretto da Jacob Chase, autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Roque Baños. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Come Play - Gioca con me: Azhy Robertson in una scena del film

Come Play - Gioca con me: Trama

Oliver è un bambino affetto da autismo. Come purtroppo accade per molti nella sua condizione, Oliver è solitario e incompreso, riuscendo a comunicare con gli altri solo tramite tablet e cellulare.

Disperatamente alla ricerca di amico, che possa essergli di conforto e soprattutto di aiuto per svagarsi rispetto alla grigia quotidianità, non riesce però mai a trovare qualcuno con il quale condividere la propria esistenza. Un giorno, però, una creatura misteriosa cerca di entrare nel suo mondo proprio attraverso i dispositivi di Oliver. I suoi genitori, Sarah e Marty, resosi conto dell'accaduto, dovranno combattere per salvare loro figlio dal mostro che si è palesato ferocemente dentro e soprattutto oltre lo schermo.

Come Play - Gioca con me: John Gallagher Jr. in una scena del film

Curiosità

Come Play - Gioca con me è arrivato nelle sale degli Stati Uniti il 30 ottobre 2020.

Il film è basato su un cortometraggio dello stesso regista, Jacob Chase, intitolato Larry

Il lungometraggio è stato girato principalmente a Cleveland, Ohio, tra il novembre e il dicembre 20192.

Il regista Jacob Chase in passato realizzava case infestate per Halloween, il che gli ha permesso di esercitarsi nella creazione di oggetti pratici e pupazzi.

Come Play - Gioca con me: Gillian Jacobs, John Gallagher Jr. e Azhy Robertson in una scena del film

Interpreti e personaggi

Come Play - Gioca con me: Gillian Jacobs e Azhy Robertson in una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Come Play - Gioca con me

Come Play - Gioca con me è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 56% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 58 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10