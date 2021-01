Come d'incanto 2: Patrick Dempsey conferma la sua presenza nel cast

L'attore Patrick Dempsey, durante un'intervista televisiva, ha confermato che reciterà in Come d'incanto 2, progetto prodotto per Disney+.

Come d'incanto 2 potrà contare sulla presenza di Patrick Dempsey nel cast e l'attore ha annunciato la conferma della sua partecipazione al progetto prodotto per Disney+.

L'interprete di Philip, di cui la protagonista Gisele si innamora nel primo capitolo della storia, era ospite di Good Morning America e davanti alla telecamera ha parlato apertamente del suo coinvolgimento.

Patrick Dempsey ha infatti parlato di Disenchanted, il sequel di Come d'incanto, confermando che farà parte del cast: "Ho ricevuto da poco il copione del secondo film e sto iniziando a leggerlo e condivideremo insieme degli appunti. Si parla della possibilità che gireremo in primavera, e l'idea è eccitante".

L'attore ha proseguito sottolineando: "Amy Adams è così fantastica in quel film, è stato un progetto divertente di cui far parte".

Nel lungometraggio ci sarà un nuovo villain e, attualmente, solo James Marsden non sembra fare ancora parte dei protagonisti del lungometraggio campione di incassi che torneranno sul set.

Come d'Incanto - film realizzato in tecnica mista - racconta la storia della principessa Giselle (Amy Adams), promessa sposa del principe Edward (James Marsden), che viene trasformata in umana e spedita a New York dalla malvagia regina Narissa (Susan Sarandon). Lì conoscerà un avvocato divorzista, Robert Philip (Patrick Dempsey) al quale cambierà l'esistenza.