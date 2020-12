Come d'incanto 2: Patrick Dempsey farà parte del cast del sequel?

Patrick Dempsey sembra farà parte del cast di Come d'incanto 2, l'atteso sequel prodotto per Disney+ che si intitolerà Disenchanted.

Come d'incanto 2 dovrebbe avere nel proprio cast anche Patrick Dempsey che sembra destinato a riprendere il suo ruolo di Robert Philip sugli schermi.

Il progetto verrà prodotto per Disney+ e racconterà un nuovo capitolo della storia che ha unito riprese live-action e animazione.

Disney ha confermato il progetto del sequel alcune settimane fa svelando che Amy Adams sarà nuovamente la principessa Giselle. Attualmente la produzione ha confermato solo la presenza dell'attrice, tuttavia una fonte vicina alla produzione avrebbe rivelato a The DisInsider che Patrick Dempsey apparirà in Disenchanted.

In Come d'incanto Giselle si innamorava di Robert dopo essere arrivata nel mondo reale e i due avevano un lieto fine. Nel lungometraggio dovrebbe apparire anche Mogan, la figlia di Robert, che ovviamente sarà cresciuta rispetto al momento in cui si era interrotta la storia.

In Disenchanted dovrebbe esserci un nuovo villain, mentre non è chiaro se ci sia la chance di un ritorno di James Marsen che nel primo film aveva interpretato il principe Edward.