Come d'incanto 2: James Marsden e Idina Menzel nel cast del sequel

Alan Menken ha confermato che in Come d'incanto 2 reciteranno anche James Marsden e Idina Menzel, confermando così il cast originale.

Come d'incanto 2 potrà contare sulla presenza nel proprio cast anche di James Marsden e Idina Menzel, riunendo quindi sullo schermo il cast originale.

A rivelarlo è stato il compositore Alan Menken durante un'intervento all'evento JLGB Virtual ha infatti parlato dell'atteso sequel che verrà realizzato per Disney+.

L'artista ha spiegato: "Disenchanted è davvero un buon film. Non penso di poter rivelare troppo. Le riprese sono in corso. Amy Adams recita nel film. Patrick Dempsey fa parte del cast. Idina Menzel è tra gli interpreti, anche James Marsden. Sono tutti coinvolti".

L'interprete del Principe Edward nel film Come d'incanto, quando si era iniziato a parlare dello sviluppo del progetto, aveva ammesso che sperava di essere coinvolto: "Penso che stiano cercando di avere la sceneggiatura giusta. E penso che Amy sia interessata, ma non ne ho realmente parlato nonostante continui a sentire delle indiscrezioni sul progetto. Ma ci hanno illuso a lungo dicendo che sarebbe stato realizzato e non è stato così. Dovremmo girarlo prima di invecchiare troppo".

Come d'Incanto - film realizzato in tecnica mista - racconta la storia della principessa Giselle (Amy Adams), promessa sposa del principe Edward (James Marsden), che viene trasformata in umana e spedita a New York dalla malvagia regina Narissa (Susan Sarandon). Lì conoscerà un avvocato divorzista, Robert Philip (Patrick Dempsey) al quale cambierà l'esistenza.