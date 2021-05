Come d'incanto 2: Disney annuncia il cast e condivide le prime foto dal set

Le riprese di Come d'incanto 2 sono ufficialmente iniziate e Disney ha condiviso online le prime foto dal set, oltre ad aver rivelato i nuovi arrivi nel cast del progetto.

La prima immagine pubblicata su Twitter mostra insieme la protagonista Amy Adams e il regista Adam Shankman.

Patrick Dempsey e Maya Rudolph sono poi intervenuti online per confermare la propria presenza tra gli interpreti. I produttori hanno invece aggiunto, tramite un video, che Gabby Baldacchino avrà il ruolo di Morgan.

Il cast di Disenchanted, il secondo capitolo della storia di Come d'incanto, sarà poi completato da Oscar Nunez, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Kolton Stewart.

Tra i ritorni, invece, ci saranno anche Idina Menzel e James Marsden.

Secondo le indiscrezioni, nel film vedremo Giselle e la sua famiglia impegnati nel tentativo di salvare il regno di Andalsia da Monroe dopo che la loro vita da favola non va come previsto. Nel film, che è destinato a Disney+, dovrebbero essere coinvolti in qualche modo anche Biancaneve e i sette nani.

Patrick Dempsey, parlando dell'atteso sequel di Come d'incanto, aveva dichiarato: "Ogni anno pensavamo 'Lo faremo. Realizzeremo il sequel' ma nessuno riusciva a essere d'accordo sullo script. Si tratta di un film così importante per gli spettatori ed è una satira. Non si tratta del solito film Disney, va un po' contro il brand. Tuttavia possiamo rendere onore a tutti questi lungometraggi Disney che sono stati realizzati in precedenza e ora finalmente siamo riusciti a trovare il giusto approccio. E siamo abbastanza vecchi, quindi si tratta quasi di un film sulla crisi di mezza età".