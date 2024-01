Colman Domingo protagonista e regista del biopic su Nat King Cole

Secondo quanto riportato da Variety, Colman Domingo sarà il regista e il protagonista di un biopic basato sulla vita di Nat King Cole, celebre cantante, pianista e attore statunitense.

Il progetto, descritto come un musical, costituirà l'esordio alla regia per Domingo, la cui agenda è già strapiena di impegni a pochi giorni di distanza dalla sua nomination ai Premi Oscar come Miglior attore protagonista per Rustin.

"Ci sto lavorando in sordina da qualche anno", ha rivelato l'attore durante un episodio del Variety Awards Circuit Podcast. "È qualcosa che non vedo l'ora di mettere insieme con alcuni grandi partner".

Non si sa ancora su quale periodo si concentrerà il film di Domingo. Uno dei momenti più significativi della sua vita è avvenuto il 10 aprile 1956: mentre si esibiva davanti a un pubblico di soli bianchi a Birmingham, in Alabama, un gruppo di quattro uomini bianchi lo aggredì. Dopo che le autorità arrestarono gli uomini, il cantante tornò sul palco e i membri del pubblico rimasti gli tributarono una standing ovation di 10 minuti.

Questo non è il primo progetto di Domingo su Cole: ha infatti co-scritto lo spettacolo teatrale Lights Out: Nat 'King' Cole con Patricia McGregor che ha debuttato alla Geffen Playhouse. Questa interpretazione immagina cosa potesse passare per la testa del cantante durante il suo speciale natalizio del 1957 al The Nat King Cole Show, il primo programma in televisione condotto da un afroamericano.

Chi era Nat King Cole

Cole è stato uno dei musicisti più popolari e influenti del XX secolo. Ha iniziato la sua carriera come vocalist jazz e pop alla fine degli anni '30, registrando oltre 100 canzoni in cima alle classifiche della storia della musica, in particolare "Unforgettable", "Smile" e "Let There Be Love", e vendendo oltre 50 milioni di dischi. Nel 1990 i Grammy Awards hanno conferito a Cole un premio postumo alla carriera e nel 2000 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

I prossimi progetti di Colman Domingo

Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia che Domingo interpreterà il patriarca della famiglia Jackson, Joe Jackson - il controverso talent manager e padre della pop star Michael Jackson - nel prossimo biopic diretto da Antoine Fuqua.

Avengers 5: Colman Domingo sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Parla l'attore

L'attore sta già riempiendo il suo calendario 2024. Ha svolto un ruolo da produttore esecutivo per il film horror It's What's Inside, presentato in anteprima al Sundance e venduto per 17 milioni di dollari a Netflix. Apparirà anche nei film di prossima uscita Drive-Away Dolls di Ethan Coen e Sing Sing di Greg Kewdar, che ha anche prodotto.