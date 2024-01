Colman Domingo sarà Joe Jackson nel film biografico sul re del pop diretto da Antoine Fuqua

Colman Domingo farà parte del cast del film diretto da Antoine Fuqua dedicato alla vita di Michael Jackson: il nominato all'Oscar avrà la parte di Joe, il patriarca della famiglia del re del pop.

Il lungometraggio arriverà nelle sale di tutto il mondo il 18 aprile 2025 grazie a Universal Pictures International.

Il cast del film

Joe Jackson ha avuto il ruolo di manager dei Jackson 5, avendo spesso dei comportamenti considerati controversi nei confronti dei figli.

Il cast di Michael sarà composto anche da Jaafar Jackson nel ruolo del protagonista.

La sceneggiatura è stata firmata da John Logan, in passato nominato tre volte agli Oscar.

Il produttore Graham King ha dichiarato: "Pochi attori si presentano con la presenza scenica e la determinazione di Colman Domingo. Siamo così fortunati nell'avere un attore con il suo innegabile talento impegnato a interpretare Joe Jackson sullo schermo. Non potremmo essere più entusiasti nell'averlo con noi in questo percorso".

Le dichiarazioni del regista e di Domingo

Fear the Walking Dead 4: Colman Domingo è Victor Strand

Il regista Antoine Fuqua ha aggiunto: "Colman ha una tale estensione. Usa il suo lavoro per immergersi profondamente nei suoi personaggi e capire la loro vera essenza e motivazione. Sono grato nel lavorare con un attore con la sua passione e capacità di interpretare i tanti lati di Joe Jackson: un marito, un padre e un manager".

Domingo ha quindi sottolineato: "Sono entusiasta nel far parte di un film che esplora l'anima complicata del leggendario Michael Jackson e il suo impatto sulla musica e sulla cultura come icona globale. Non solo sono fortunato nell'avere un personaggio ricco, complesso e imperfetto da interpretare con Joe Jackson, ma ho inoltre un posto in prima fila per assistere all'incredibile trasformazione di Jaafar. Dopo averlo visto nelle prove, sono stupefatto. C'è qualcosa di divino nel modo in cui Jaafar sta interpretando il suo defunto zio. Il suo talento e la capacità di incarnare l'essenza di Michael sono semplicemente su un altro livello".