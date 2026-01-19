Colin Jost prende in giro Scarlett Johansson e il record perso al box-office: "Se contiamo anche i miei film?"

Il marito della star di Hollywood ha preso in giro la moglie durante l'ultima puntata del Saturday Night Live sul primato perso al botteghino.

Colin Jost e Scarlett Johansson ad un evento pubblico
NOTIZIA di 19/01/2026

Nel corso del Weekend Update del Saturday Night Live, Colin Jost ha ironizzato sul record appartenuto fino a poco tempo fa dalla moglie Scarlett Johansson, superata da Zoe Saldana al box-office globale come star più redditizia.

Dopo il sorpasso della star di Avatar - Fuoco e cenere al box-office mondiale, il comico ha chiesto ironicamente di sommare i propri scarsi incassi a quelli della star Marvel, nel corso del celebre show comico americano.

La battuta di Colin Jost

"Zoe Saldana, che recita nel nuovo film di Avatar, ha superato Scarlett Johansson diventando l'attrice con il maggior incasso di tutti i tempi" ha detto Jost al SNL "Ok, beh, vediamo cosa succede se includiamo gli incassi dei film del marito di Scarlett" ha ha concluso con ironia il comico.

Fly Me To The Moon Scarlett Johansson In Una Scena
Scarlett Johansson in Fly Me to the Moon

Dal grafico mostrato sullo schermo, gli incassi di Johansson sono quindi scesi da 15,4 miliardi di dollari a 15,1 miliardi, cogliendo di sorpresa lo stesso Jost, che ha esternato un'espressione incredula e guardandosi intorno ha chiesto: "È sceso?!".

Il nuovo record al box-office mondiale

La star di Black Widow in precedenza deteneva il titolo di interprete con il maggior incasso di tutti i tempi; ora è stata superata dalla collega Zoe Saldana. Grazie all'enorme successo al botteghino di Avatar - Fuoco e cenere, film di Saldaña hanno incassato complessivamente 16.946.884.15 dollari a livello globale, scalzando Johansson, al secondo posto con 16.435.483.784 dollari.

E Colin Jost? Il suo incasso complessivo è di 488.489.123 dollari, grazie a titoli come Tom & Jerry (2021), Il principe cerca figlio, Fly Me to the Moon (in cui recita anche Johansson) e Troppo cattivi 2.