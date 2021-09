Colin In Black & White: il teaser trailer della serie Netflix di Ava DuVernay

Teaser della serie Netflix Colin In Black & White, incentrata su Colin Kaepernick, quaterback dei San Francisco 49ers che ha lanciato il gesto di inginocchiarsi come protesta contro la violenza della polizia a danni degli afroamericani.

Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Colin in Black & White, dramma biografico sugli anni della formazione di Colin Kaepernick realizzato dallo stesso attivista insieme ad Ava Duvernay.

Nel teaser, un giovane Colin Kaepernick (interpretato da Jaden Michael) ci guida attraverso le difficoltà della sua vita quotidiana. Non sono stati rivelati molti dettagli della trama della serie, ma il teaser anticipa in modo abbastanza esplicito il tono e i contenuti che possiamo aspettarci.

Nel 2016, l'atleta professionista Colin Kaepernick ha scatenato una tempesta mediatica quando si è inginocchiato durante l'inno nazionale. In seguito il quarterback dei San Francisco 49ers ha fatto notizia per le sue manifestazioni di protesta contro la violenza della polizia e l'ingiustizia razziale. Non sorprende che il contraccolpo sia stato immediato: Kaepernick è diventato un argomento caldo di dibattito ed è stato preso di mira dai conservatori. Quando la stagione si è conclusa, Kaepernick è rimasto senza agente ed è uscito dalla NFL.

Co-creata dalla regista Ava DuVernay con Kaepernick, la serie in sei episodi racconta l'adolescenza e la formazione del quaterback cresciuto, lui nero, in una famiglia adottiva di bianchi nella California centrale. Secondo Netflix, lo show "guida gli spettatori attraverso una serie profonda e vivace che racconta momenti contestuali storici e contemporanei." Kaepernick è il narratore di Colin In Black & White, mentre a interpretare la sua versione giovane è Jaden Michael. Nick Offerman e Mary-Louise Parker interpretano i suoi genitori adottivi.

Dopo l'anteprima del pilot al Toronto International Film Festival, Colin in Black & White arriverà su Netflix il 29 ottobre.