Colin Farrell chiede la custodia del figlio, affetto da sindrome di Angelman

Come riportato da Fox News, Colin Farrell e la sua ex moglie, la modella Kim Bordenave saranno i tutori legali di James Padraig, il loro figlio di 17 anni affetto dalla rara sindrome di Angelman.

Page Six ha reso noti i documenti legali attraverso i quali Colin Farrell e Kim Bordenave si presenteranno davanti ai giudici per chiedere di poter mantenere la potestà su loro figlio anche oltre i 18 anni. James Padraig, il figlio della coppia, è affetto dalla rara sindrome di Angelman, un disordine genetico che colpisce il sistema neurale. I documenti hanno rivelato l'afasia del ragazzo e le sue difficoltà motorie.

Purtroppo, secondo i documenti in questione, James Pedraig è incapace di decidere quale dei due genitori possa diventare il suo tutore. In questo caso, a essere nominati tutori sarebbero Colin Farrell e Kim Bordenave. L'udienza presso il giudice è stata fissata per il prossimo 27 settembre. Il medico personale del ragazzo stilerà un modulo secondo cui il 17enne non potrà recarsi in tribunale per prendere parte al processo a causa delle sue condizioni di salute.

In occasione della sua presenza allo show Today nel 2017, Colin Farrell ha raccontato l'esperienza con suo figlio: "Le difficoltà provocate da un figlio con bisogni speciali sono davvero brutali e portano spesso alle lacrime. L'amore che riesce a darci e il suo eroismo, però, riescono a compensare ogni aspetto negativo".