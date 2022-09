Colin Farrell è stato preso a calci da un asino durante le riprese di Gli spiriti dell'isola

Nel corso di una recente intervista con Empire, Colin Farrell ha parlato di alcune dinamiche particolari avvenute nel corso del suo ultimo film Gli spiriti dell'isola, diretto da Martin McDonagh. In alcune parti della pellicola l'attore si è trovato a collaborare con un asinello di nome Jenny, sottolineando quanto il loro rapporto sul set sia stato difficile.

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell nei campi con un asino

Parlando del film Gli spiriti dell'Isola, Colin Farrell ha raccontato: "Ah, Jenny è stata complicata. Era il suo primo film, ma si è comportata come se fosse stato il suo centesimo. Lei era al di sopra di tutto e lo si poteva notare dalla sua stanchezza".

Continuando a parlare di Jenny, ha ricordato che: "Non le piaceva che le si toccasse il naso, l'ho scoperto a mie spese. Mi ha preso a calci il ginocchio. Ma è stata colpa mia. Mi sono avvicinato troppo a lei". Seguendo il filo dei ricordi e delle collaborazioni all'interno del film ha parlato del cavallo Minnie, con cui si è trovato bene: "Minnie è stata fantastica. Minnie ha dimostrato che non esistono piccole parti, ma solo piccoli attori", per poi ricordare quello che era successo con il cane di Brendan Gleeson: "Sono stato morso dal tuo cazzo di cane! Ho ancora la cicatrice. L'asino mi ha preso a calci, il cane mi ha morso...".

Ricordando le esperienze positive alla base del film, l'attore ha ricordato quanto sia stato complicato recitare per questo regista e quanto in profondità sono andati per cercare di scoprire e suscitare tutto quello che la parte richiedeva, sottolineando la presenza costante di "un senso di fiducia e di gioia nel lavorare con questi ragazzi".

Ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, Gli Spiriti dell'Isola segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all'interno della piccola comunità dell'isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.