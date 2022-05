Star Wars: Colin Cantwell, morto l'artista che aveva progettato la Morte Nera

Colin Cantwell è morto il 21 maggio 2022; l'artista era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per aver progettato la Morte Nera in Star Wars.

Colin Cantwell è morto il 21 maggio 2022; l'artista era noto per aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio e per aver progettato alcuni tra i principali veicoli spaziali in Star Wars, tra cui la Morte Nera.

A dare la notizia della morte di Colin Cantwell è stato The Hollywood Reporter. Oltre ad aver dato vita alla Morte Nera di Guerre stellari, il concept artist aveva lavorato anche in Incontri ravvicinati del terzo tipo, 2001: Odissea nello spazio e sulla CGI di WarGames.

Dopo essersi laureato in Animazione alla University of California, Cantwell si è iscritto alla Frank Lloyd Wright's School of Architecture e ha iniziato a lavorare alla NASA e al Jet Propulsion Laboratory.

Durante Reddit AMA nel 2016, Cantwell ha parlato della nascita della Morte Nera e ha raccontato: "In origine non avevo previsto che la Morte Nera avesse un avvallamento, ma mentre lavoravo con lo stampo ho notato che le due metà si erano ristrette nel punto in cui si incontravano al centro. Ci sarebbe voluta una settimana di lavoro solo per riempire, sabbiare e riempire di nuovo questa depressione. Così, per risparmiarmi la fatica, sono andato da George e gli ho proposto una sorta di trincea centrale".