Cole Brings Plenty, attore di 1923, trovato morto a 27 anni

L'attore della serie 1923 della Paramount+ Cole Brings Plenty, di cui era stata denunciata la scomparsa all'inizio della settimana, è stato ritrovato morto. Aveva 27 anni.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Johnson, in Kansas, ha reso noto in un comunicato stampa che gli agenti sono stati chiamati a Homestead Lane alle 11:45 circa di venerdì per un veicolo non occupato. Le autorità hanno detto che stavano perlustrando l'area quando hanno "scoperto un uomo deceduto in un'area boschiva lontano dal veicolo", che è stato poi identificato come Cole.

La causa della morte non è stata resa nota immediatamente, ma l'ufficio dello sceriffo ha dichiarato che c'è un'indagine in corso.

1923: una delle scene più brutali del prequel di Yellowstone è ispirata a fatti realmente accaduti

La scomparsa

Martedì, lo zio di Cole, Mo Brings Plenty, che recita anche in Yellowstone, ha scritto su Instagram per chiedere al pubblico di aiutarlo a trovare l'attore, che non è stato più visto da domenica in Kansas. Il Dipartimento di Polizia di Lawrence ha confermato che era ricercato in seguito a un presunto incidente di violenza domestica avvenuto il 31 marzo.

Secondo la polizia, gli agenti hanno risposto alle segnalazioni di una donna che gridava aiuto domenica in un appartamento, ma prima di arrivare sulla scena il sospettato era già fuggito a piedi. Le autorità hanno detto che le telecamere del traffico hanno identificato Cole come l'uomo in fuga, il che ha portato la polizia a presentare un affidavit al procuratore distrettuale locale per l'arresto di Cole dopo l'incidente. "Abbiamo identificato il sospettato, abbiamo una probabile causa per il suo arresto e abbiamo emesso un avviso alle agenzie della zona", ha scritto il Dipartimento di Polizia di Lawrence in un comunicato di martedì.

Le autorità di Lawrence hanno poi aggiornato che si trovano sulla scena anche nella contea di Johnson "per sostenere la famiglia e gli investigatori" dopo la morte di Cole.

Più tardi, venerdì, Mo è intervenuto sui suoi social media, scrivendo: "Sono profondamente rattristato nel confermare che mio nipote, Cole, è stato trovato e non è più con noi. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti per le preghiere e i pensieri positivi che avete inviato per Cole. Vorremmo anche ringraziare tutti coloro che sono stati al nostro fianco durante la ricerca di mio nipote. Questa settimana ho scoperto quante persone conoscevano la bontà del cuore di Cole e gli volevano bene".

Il post continua: "In questo momento incredibilmente difficile, vi chiediamo di mantenere la privacy mentre elaboriamo il nostro dolore e capiamo come andare avanti. Vi preghiamo di sapere che vi apprezziamo e che apprezziamo la vostra comprensione".

L'anno scorso Cole è apparso in due episodi della serie prequel di Yellowstone 1923, oltre che nelle serie Into the Wild Frontier e The Tall Tales of Jim Bridger.