Colazione da Tiffany, su Netflix in streaming da oggi!

Colazione da Tiffany torna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna l'iconica Audrey Hepburn nel film tratto dal celebre romanzo di Truman Capote.

Colazione da Tiffany è noto a tutti gli amanti della letteratura americana di quegli anni, a coloro che trovano irresistibile il fascino senza tempo di Audrey Hepburn, a coloro che non riescono a dimenticare le note della celeberrima Moon River di Henry Mancini.

Colazione da Tiffany: Audrey Hepburn in una scena del film insieme a George Peppard

Uscito per la prima volta nel 1961, il film, diretto da Blake Edwards, ottenne il pieno appoggio della critica: un Oscar per la migliore colonna sonora nel 1962, uno per la miglior canzone con Moon River, tre nomination per la migliore attrice protagonista, la migliore sceneggiatura e la migliore scenografia, due nomination al Golden Globe come miglior commedia e a Audrey come miglior attrice, per non dimenticare un David di Donatello a Audrey Hepburn come miglior attrice straniera. Nel 2012 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America.

Colazione da Tiffany è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.