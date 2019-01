Locarno 2019: Blake Edwards al centro della retrospettiva

La Retrospettiva del 72esimo Locarno Film Festival sarà dedicata al cineasta americano Blake Edwards e presenterà al GranRex l'integrale dei suoi film come regista (37 pellicole dal 1955 al 1993) e una scelta di quelli da lui sceneggiati per altri registi, in particolare Richard Quine. Sarà inoltre in programma una selezione dei suoi celebri lavori televisivi.

Maestro della commedia, Blake Edwards ha realizzato film drammatici e storie d'amore, oscillando tra i generi all'interno di uno stesso film (Colazione da Tiffany, 1961; I giorni del vino e delle rose, 1962; Il seme del tamarindo, 1974 e molti altri) con rotture di tono e cambi di registro, contrasti e sfumature. L'ambizione di questa Retrospettiva è di esplorare in tutti i suoi aspetti, un universo tra i più personali e affascinanti del cinema americano tra gli anni Cinquanta e Novanta, dai molti film misconosciuti e poco visti, sorprendenti e rivelatori, quanto i grandi e più famosi capolavori.

Sceneggiatore, produttore e regista, Blake Edwards ha potuto sperimentare e conoscere tutti i meccanismi della macchina hollywoodiana, quando la Hollywood classica stava tramontando. Di questo periodo di crisi e trasformazione Edwards resta uno dei cineasti più consapevoli, destinato per il suo talento a entrare inevitabilmente in conflitto con gli Studios. Solo diversi anni più tardi, nel 1979, il trionfale successo di 10 segna la ripresa folgorante della sua carriera a Hollywood. Dal 1969 la sua opera è caratterizzata anche dal sodalizio personale con Julie Andrews, diventata sua moglie, con la quale ha realizzato sette film: da Darling Lili (1970) a That's Life! (1986). Fondamentale inoltre il suo lavoro con altri grandi attori come Tony Curtis, Jack Lemmon, Audrey Hepburn, Lee Remick e naturalmente Peter Sellers, che Edwards impose come interprete di Clouseau in La pantera rosa (1963). Altrettanto cruciale l'intesa artistica con il compositore Henry Mancini, autore delle colonne sonore di quasi tutti i suoi film.

Lili Hinstin, Direttrice artistica del Locarno Film Festival, dichiara: "Conosciuto principalmente per la serie di film Pink Panther, Breakfast at Tiffany's o The Party, Blake Edwards è l'autore di un'opera complessa e in parte sconosciuta come That's life! o Wild Rovers. Cineasta paradossale, capace di dirigere qualsiasi genere di film, dalla commedia romantica (Bring Your Smile Along, Mister Cory) ai thriller (Experiment in Terror) e western (Wild Rovers) quasi sovvertendoli con il suo talento artistico che lo porterà a una violenta rottura con gli Studios e la loro politica del "taglio finale". Lascia Hollywood e sceglie di andare in esilio in Europa, più precisamente in Svizzera. Ci ha trascorso otto anni e ha scritto alcune delle sue più grandi sceneggiature prima di tornare a dirigere con uno dei suoi film più belli, il suo più grande successo al botteghino dell'epoca: 10."

La Retrospettiva, curata da Roberto Turigliatto, è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Cinémathèque suisse e sarà completata da una pubblicazione edita in inglese e francese da Capricci.

La 72esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 7 al 17 agosto.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!