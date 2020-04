Coffee & Kareem, su Netflix in streaming da oggi

Coffee & Kareem arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo la commedia poliziesca con Taraji P Henson e Ed Helms, nel ruolo dell'agente di polizia James Coffee.

Kareem è un ragazzino afro-americano di dodici anni che vive con sua madre Vanessa. Kareem scopre con suo enorme disappunto che sua madre sta frequentando un poliziotto e per giunta bianco, James Coffee. Il poliziotto cerca di diventare amico di Kareem, che non ne vuole assolutamente sapere, anzi lo tratta malissimo e gli risponde che non succederà mai. Kareem escogita un piano per liberarsi di Coffee, decidendo di ingaggiare un criminale per spaventare James e costringerlo a lasciare Vanessa.

Coffee & Kareem: Taraji P. Henson, Ed Helms, Terrence Little Gardenhigh in una scena del film

Il piano gli si ritorce contro e i due saranno costretti a malincuore ad allearsi per poter scappare. Adesso sono presi di mira dal più terribile trafficante di droga di Detroit. Presto Vanessa viene coinvolta in quest'avventura allucinante e i tre dovranno fare squadra per trovare un modo di tirarsi fuori dai guai. Ed Helms è uno dei celebri volti di Una notte da leoni e di recente lo abbiamo visto in altri progetti comedy come Corporate Animals, Father Figures (2 gran figli di...) e Natale all'Improvviso. Taraji P. Henson, nominata all'Oscar nel 2009 per Il curioso caso di Benjamin Button, è invece la storica Cookie Lyon di Empire, e qui interpreta la mamma del giovane protagonista.

Coffee & Kareem è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.