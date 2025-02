Codice Magnum: l'edizione 4Kult del film con Arnold Schwarzenegger in sconto su Amazon

Grazie a un'offerta a tempo potete attualmente trovare, in sconto, l'edizione 4Kult di Codice Magnum su Amazon.

L'edizione 4Kult di Codice Magnum

Codice Magnum è un concentrato di pura adrenalina anni '80, dove Arnold Schwarzenegger incarna il giustiziere implacabile, pronto a tutto pur di smantellare un impero criminale dall'interno. Questo cult della violenza muscolare e delle sparatorie spettacolari è in sconto su Amazon in un'edizione 4Kult, il tributo innegabile a uno dei film più intensi e sottovalutati della filmografia di Schwarzenegger.

Diretto da John Irvin, Codice Magnum (titolo originale Raw Deal) è una storia di vendetta e redenzione che segue Mark Kaminski, un ex agente FBI con metodi poco ortodossi, costretto a inscenare la propria morte per infiltrarsi nel mondo della mafia. Il film è una celebrazione dell'azione pura, con scontri a fuoco, un ritmo serrato e un Schwarzenegger in stato di grazia, pronto a lasciare il segno con il suo carisma inarrestabile.