Patrick Schwarzenegger sente il peso del proprio cognome: "Averlo non garantisce successo a Hollywood"

Patrick Schwarzenegger è stato intervistato dal The Sunday Times per parlare della sua partecipazione all'ultima stagione di The White Lotus nel ruolo di Saxon Ratliff.

Schwarzenegger jr. si è soffermato anche sulle allusioni di coloro che sono convinti che abbia ottenuto la parte soltanto in quanto figlio di Arnold Schwarzenegger, ricordando che avere un cognome importante non garantisce il successo a Hollywood.

Il peso del cognome Schwarzenegger

"So che ci saranno persone che diranno che ho ottenuto questo ruolo solo perché mio padre è chi è" ha spiegato l'attore "Quello che non vedono è che ho frequentato corsi di recitazione per dieci anni, ho recitato in spettacoli scolastici ogni settimana, ho lavorato sui miei personaggi per ore, e ho affrontato centinaia di provini senza successo".

Patrick Schwarzenegger insieme al resto del cast di The White Lotus 3

La frustrazione per l'etichetta di raccomandato è difficile da superare:"Ovviamente, è frustrante. Puoi sentirti etichettato e pensare in quel momento che non vorrei avere il mio cognome. Ma è solo un attimo. Non scambierei mai la mia vita con nessun altro".

La famiglia Schwarzenegger e i progetti futuri

Patrick Schwarzenegger è figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, separati dal 2011, quando venne allo scoperto la relazione clandestina dell'attore con la governante, con la quale ha avuto un figlio.

Il 2025 è un anno importante per Patrick Schwarzenegger. Oltre al ruolo ottenuto nella terza stagione di The White Lotus, convolerà a nozze con la fidanzata Abby Champion entro fine anno.

Patrick Schwarzenegger e Bella Thorne in una scena de Il sole a mezzanotte

Sul grande schermo, Patrick Schwarzenegger ha recitato anche per Amy Poehler nel film Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola, uscito nelle sale nel 2021.