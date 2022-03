CODA - I segni del cuore arriva a teatro in versione musical

Il film CODA, tra i protagonisti di questa stagione cinematografica e tra i potenziali vincitori della serata degli Oscar 2022, verrà adattato in un musical teatrale.

Il progetto sarà sviluppato dai co-produttori del lungometraggio, Pathé e Vendome Pictures, in collaborazione con Deaf West Theatre.

DJ Kurs, direttore artistico del Deaf West Theatre, ha dichiarato: "Nel film Coda - I segni del cuore c'è una scena in cui i membri della famiglia Rossi, alle pese con una performance scolastica inaccessibile, vivono la canzone di Ruby attraverso la gioia delle altre persone presenti tra il pubblico. Questa è un'opportunità, quindi, di far completare alla storia il suo percorso riportandola ai membri della comunità sorda e rendendo accessibile la musica tramite la nostra versione dal vivo, con la lingua dei segni e cantata, del film".

La compagnia teatrale ha già portato al successo spettacoli come Big River e la versione del 2016 di Spring Awakening, unendo proprio la lingua dei segni ai dialoghi tradizionali.

I segni del cuore, la recensione: quelle emozioni che hanno stregato il Sundance e sono in corsa per l'Oscar

Kurs ha sottolineato: "Fa parte della missione della nostra organizzazione creare un ponte artistico tra la comunità sorda e quella degli udenti e siamo davvero entusiasti e onorati nell'intraprendere il lavoro su questa versione dal vivo di una storia che unisce entrambe le realtà e affronta come ci muoviamo in tutto il mondo".

Philippe Rousselet di Vendome Pictures ha aggiunto: "Noi, con Pathé, siamo stati emozionati e onorati nel vedere il successo di CODA a partire dal Sundance, passando per la sua première su Apple TV+ e lo spazio ottenuto nella stagione dei premi. Questa è una storia senza tempo in cui abbiamo sempre creduto e sapevamo che avrebbe conquistato gli spettatori ovunque. Per questo motivo non vediamo l'ora di continuare il nostro percorso incredibile e portare questa storia universale in vita dallo schermo al palco. Siamo entusiasti dal calibro dei talenti di Broadway interessati a collaborare con noi al progetto".

Nel film Emilia Jones interpreta Ruby, una diciassettenne che non ha problemi di udito nata in una famiglia di persone sorde, dovendo quindi aiutarli a comunicare con gli altri mentre la famiglia affronta problemi economici e lavorativi. Ruby, dopo essere entrata nel coro della scuola, scopre però di avere un dono e, con il sostegno del suo insegnante di canto, tenta di venire ammessa in una prestigiosa scuola per studiare musica. Nel cast ci sono anche Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant ed Eugenio Derbez.