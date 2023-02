Cocainorso non è ancora uscito e lo sceneggiatore già pensa a possibili sequel

Jimmy Warden, lo sceneggiatore di Cocainorso, ha le idee chiare per il futuro: dal suo punto di vista si tratta di un film estremamente elastico per quanto riguarda la storia, al punto che potrebbe facilmente scrivere non uno ma più sequel.

"Non soltanto un sequel, ma molti di più. Probabilmente potremmo arrivare a creare Cocainorso nello Spazio", ha rivelato Jimmy Warden a Variety.

Lo sceneggiatore ha subito aggiunto: "Ovviamente scherzo quando parlo di un film con l'orso che va nello spazio. Parlando seriamente della possibilità sequel, però, ho sicuramente le idee chiare. Questo animale non è il vero cattivo della situazione, piuttosto il prodotto delle circostanze e delle decisioni sbagliate di tutti gli altri. Penso che sia una storia raccontabile più e più volte. Sarei entusiasta di proseguirla perché ci sono alcune ottime idee che abbiamo in serbo per i film successivi".

Diretto da Elizabeth Banks (su cui ha investito la sua intera carriera) e atteso in America il 24 febbraio, nel cast di Cocainorso troviamo: Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince e Scott Seiss.