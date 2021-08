Cocaine Bear: Kristofer Hivju, Christian Convery e Brooklynn Prince nel cast del film di Elizabeth Banks

Il film Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks, avrà nel proprio cast anche Kristofer Hivju e i giovanissimi Christian Convery e Brooklynn Prince, le star delle serie Sweet Tooth e The Florida Project.

Il progetto verrà realizzato da Universal e la trama del lungometraggio non è stata svelata.

La sceneggiatura di Cocaine Bear è stata firmata da Jimmy Warden e si ispira a eventi realmente accaduti in Kentucky nel 1985.

Tra i protagonisti ci saranno quindi Margo Martindale (Uncle Frank), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project), Kahyun Kim (American Gods), e l'esordiente Scott Seiss.

In precedenza era già stata annunciata la presenza di Keri Russell (The Americans), Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!), O'Shea Jackson Jr. (Godzilla: King of the Monsters) e Jesse Tyler Ferguson (Modern Family).

Elizabeth Banks sarà impegnata alla regia per la seconda volta in collaborazione con Universal, producendo inoltre il thriller con Max Handelman tramite la sua Brownstone Productions. Nel team della produzione ci saranno anche Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood.