Cobweb: nel trailer dell'horror Lizzy Caplan e Anthony Starr nascondono un segreto terribile

L'horror vede protagonista la coppia inedita composta da Caplan e Starr, quest'ultimo celebre per essere Patriota nella serie The Boys.

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Cobweb, horror con protagonisti Lizzy Caplan e Anthony Starr nei panni di due genitori che sembrano nascondere al figlio un terribile segreto che li riguarda direttamente.

Il filmato si apre con il figlio della coppia in preda a inquietanti incubi notturni. Durante la notte, infatti, il piccolo sente degli strani rumori provenire da oltre la sua stanza, ma i genitori fanno di tutto per convincerlo si tratti solamente di incubi. I due in realtà stanno nascondendo al figlio qualcosa di veramente terribile.

Chris Thomas Devlin ha scritto la sceneggiatura, che è liberamente ispirata a Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe. La regia è di Samuel Bodin. Nel cast troviamo anche Woody Norman e Cleopatra Coleman.

La data d'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 21 luglio prossimo, nello stesso giorno di due film molto attesi come Oppenheimer e Barbie.