Cobra Kai 6, il nuovo trailer anticipa sfide e tensioni prima del gran finale

La prima parte di questa sesta e ultima stagione - divisa in tre capitoli - debutterà questo mese su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della prima delle tre parti in cui sarà suddivisa la Stagione 6 di Cobra Kai, che quindi si prepara in questo modo a dare il suo addio ai milioni di appassionati nel mondo.

Quest'estate, la serie inizierà il suo percorso verso la fine, con l'arrivo del primo gruppo di episodi della sesta e ultima stagione, che comprende cinque episodi in totale e il cui debutto è previsto per questo mese.

La Stagione 6 riprende immediatamente dopo gli eventi della precedente e vede gli studenti di Cobra Kai intraprendere un viaggio per partecipare ai campionati mondiali di karate, dove dovranno affrontare gli avversari più difficili.

Le date d'uscite degli episodi di Cobra Kai 6

La prima parte della stagione finale arriverà su Netflix il 18 luglio. L'attesa per la Parte 2 sarà lunga, poiché la seconda serie di episodi verrà rilasciata in streaming qualche mese dopo, il 28 novembre. La terza parte, costituita dal terzo e ultimo gruppo di episodi della stagione, arriverà nel 2025. Purtroppo, Netflix non ha ancora annunciato una data precisa per quest'ultima parte.

Cobra Kai 6, tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione

Una delle domande più scottanti che circondano la stagione finale di Cobra Kai è se Hilary Swank apparirà in un cameo o meno. Molti degli attori principali dei vari film della saga di Karate Kid sono già apparsi nello show nel corso delle varie stagioni, ma la Swank - star di Karate Kid 4 - non è ancora apparsa. Parlando con Collider, l'attrice non ha offerto ai fan molte speranze sul suo potenziale ritorno.

"Non credo di esserci, purtroppo", ha risposto la Swank. "Lo so. È, tipo, la domanda da un milione di dollari che ricevo in questo momento. La maggior parte delle persone di solito mi chiedeva: 'Com'è lavorare con Clint Eastwood?'. Ma credo che la domanda 'Parteciperai a Cobra Kai' l'abbia quasi superata".