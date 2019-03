Cobra Kai: nel trailer della stagione 2 la battaglia ha inizio!

YouTube ha svelato il trailer della seconda stagione di Cobra Kai, acclamata serie sequel di Karate Kid. Il trailer anticipa che la battaglia tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso è appena all'inizio.

In Cobra Kai, Ralph Macchio e William Zabka tornano nei ruoli ricoperti nell'iconico franchise Karate Kid - Per vincere domani. La storia è ambientata trenta anni dopo l'ultimo capitolo del franchise e racconta ciò che accade quando Johnny Lawrence (Zabka) decide di ritornare nel mondo del karate riaprendo l'infausto dojo di karate Cobra Kai. Johnny Riaccende così l'antica rivalità con il più fortunato Daniel LaRusso (Macchio), che lotta per trovare un equilibro nella propria esistenza dopo la perdita del suo mentore, Mr. Miyagi.

Nel cast di Cobra Kai troviamo anche Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser e la guest star Ed Asner.

La prima stagione di Cobra Kai si è rivelata un successo per YouTube, il primo episodio ha ottenuto 50 milioni di visualizzazioni in cinque mesi e anche la critica ha apprezzato la serie che ha il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. La seconda stagione di Cobra Kai debutterà su YouTube Premium il 24 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!