Cobra Kai: Stagione 1-2 su Netflix in streaming da oggi

Cobra Kai è disponibile, con le stagioni 1 e 2 su Netflix nel catalogo di agosto 2020: la serie sequel di Karate Kid diventerà un progetto originale della piattaforma di streaming a partire dalla terza!

Cobra Kai era in cerca di una nuova "casa" dopo YouTube Red e Sony Pictures TV era in contatto con Netflix e Hulu, stringendo poi un accordo con la prima delle due realtà. Brian Wright, vice presidente della piattaforma, ha dichiarato: "L'interesse nei confronti di Karate Kid - Per vincere domani è senza tempo e Cobra Kai riprende esattamente dove si era interrotto senza perdere un colpo. La rivalità tra Daniel e Johnny è qualcosa di memorabile e lo show ha molto cuore, oltre a essere davvero divertente. Non vedo l'ora di introdurre una nuova generazione di fan alla storia di Cobrai Kai, siamo elettrizzati nell'essere la nuova casa dello show intorno al mondo".

Cobra Kai: William Zabka in una foto della serie

La serie Cobra Kai è stata ideata come sequel dei film di Karate Kid - Per vincere domani e riporta sugli schermi Johnny Lawrence, il personaggio interpretato dall'attore William Zabka, e il suo rivale Daniel LaRusso, ruolo affidato a Ralph Macchio, che ora è un venditore di macchine e ha avuto successo nella vita privata e nel suo lavoro. I due si ritrovano nuovamente a essere rivali mentre insegnano l'arte del karate a una nuova generazione. Nel cast di Cobra Kai troviamo anche Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser e la guest star Ed Asner.

