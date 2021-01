Cobra Kai: l'amicizia di Ralph Macchio e William Zabka dai tempi di Karate Kid

Karate Kid - per vincere domani non ha soltanto portato sullo schermo la rivalità tra Daniel e Johnny ma ha anche fornito a Ralph Macchio e a William Zabka l'occasione per dare vita ad una lunga amicizia, ulteriormente alimentata dalla realizzazione di Cobra Kai, disponibile su Netflix dall'1 gennaio con la terza stagione.

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

In occasione di una recente intervista con Comic Book, Ralph Macchio e William Zabka hanno parlato di Cobra Kai e si sono affermati sulla descrizione della loro amicizia, nata in occasione delle riprese di Karate Kid - Per vincere domani. Dal primo episodio della saga cinematografica alla trasposizione seriale distribuita da Netflix, le cose non sembrano essere cambiate e la rivalità segna ancora i rapporti tra Daniel e Johnny. Nonostante questo e nella vita reale, i due interpreti sembrano essere più affiatati che mai.

Cobra Kai 3, la recensione: Il buono, il duro e il cattivo

William Zabka, infatti, ha dichiarato: "Beh, sì. Ormai siamo amici da anni e il nostro rapporto si è consolidato grazie alle numerose cose che abbiamo fatto insieme, ad esempio le partecipazioni alle varie edizioni del Comic-Con. Poi è toccato ad How I Met Your Mother e al video musicale Sweep the Leg. Alla fine, il pitch di Cobra Kai ci è stato presentato e abbiamo iniziato a riflettere insieme sulla possibilità di raccontare nuove storie. Magari potevamo fare ancora qualcosa insieme".

Secondo quanto descritto da Zabka, quindi, la produzione di Cobra Kai ha fornito la giusta occasione per alimentare ulteriormente l'amicizia con Macchio: "Per noi è stato un onore lavorare insieme. Fin dall'inizio, si sentiva qualcosa di magico nell'aria. Ci hanno dato la possibilità di tornare a lavorare su qualcosa a cui siamo molto grati. Ovviamente, abbiamo fatto delle proposte e abbiamo aggiunto alcune idee. Comunque, lavorare insieme ci ha fatto bene e abbiamo approfondito la nostra amicizia. Siamo diversi ma, nella vita reale, siamo buoni amici".

A chiudere l'intervista è stato Macchio, che ha detto: "Forse stiamo spoilerando il finale della serie agli utenti. Però è divertente l'idea che Johnny e Daniel possano diventare amici prima di andare ognuno per la sua strada". L'attore ha anche rivelato che la fonte principale per lo strano rapporto che caratterizza l'amicizia/rivalità tra Johnny e Daniel è stata la relazione tra Ross e Rachel di Friends.