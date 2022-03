Cobra Kai 5, i creatori della serie Netflix: "La quinta stagione sarà folle!"

Nel corso di un'intervista con Deadline in occasione della serata dei PGA Award, i creatori di Cobra Kai hanno parlato della quinta stagione della serie Netflix e hanno rivelato che andrà oltre ogni limite di follia.

Jon Hurwitz ha dichiarato a proposito della quinta stagione di Cobra Kai: "Tutti sapevano che la quarta stagione sarebbe stata incentrata su un torneo. Sulla quinta stagione, nessuno sa niente. Ovviamente, noi lo sappiamo perché la serie è già stata fatta. La follia andrà ogni oltre limite!".

Jon Hurwitz ha proseguito: "Se siete fan del franchise, avrete l'occasione di incontrare tanti volti noti... O, magari, no! Ciò che è certo è che ci sarà un sacco di karate!".

Nel finale della Stagione 4 di Cobra Kai, sia Hawk (Jacob Bertrand) che Tory (Peyton List) vincono. Tory, però, scopre di aver vinto perché Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha barato nelle battute finali dell'episodio.

"I cattivi hanno vinto nella stagione 4, quindi qualcuno dovrà pagare", ha aggiunto il co-creatore Josh Heald, che dice che nella prossima stagione "c'è un sacco di gente che si prende a pugni, a calci, ma la storia sta andando verso nuovi lidi. Nessuno può prevedere quali siano".

Quindi fino a che punto si spingerà l'ex serie di YouTube? Quando Cobra Kai appenderà la cintura al chiodo?

"Abbiamo un finale in mente", aggiunge il co-creatore Hayden Schlossberg, "Quante stagioni serviranno per arrivarci, non lo sappiamo. Ci stiamo divertendo così tanto a realizzare questo show!".

E ha aggiunto: "Se diventa stancante per noi, ci fermeremo prima; abbiamo già in programma qualche altra stagione".