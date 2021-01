Cobra Kai: i creatori della serie vogliono andare oltre la quarta stagione

Cobra Kai è una delle serie Netflix di cui si parla di più negli ultimi tempi: i creatori hanno rivelato di non volersi fermare ma di avere in mente numerose altre stagioni dopo la quarta.

Siete pronti per tuffarvi nuovamente nel mondo di Cobra Kai? A quanto pare, i creatori della serie distribuita da Netflix non vogliono assolutamente fermarsi alla terza stagione né si stanno limitando a lavorare sulla quarta, già ufficializzata dal colosso dello streaming. Come riporta CBR, l'obiettivo di Josh Heald (co-creatore e produttore esecutivo) è quello di continuare a sviluppare la mitologia alla base di Cobra Kai e, comunque, di assicurare una degna conclusione allo show anche nel caso in cui Netflix decidesse di sospenderlo.

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

Nel corso di un'intervista con PopCulture, i creatori di Cobra Kai hanno rivelato i loro piani per il futuro. In seguito all'approvazione dello sviluppo della quarta stagione da parte di Netflix, Jon Hurwitz (co-creatore e produttore esecutivo) ha dichiarato: "Abbiamo pronti diversi progetti per numerose altre stagioni dello show". Inizialmente, le serie sono state distribuite come contenuto esclusivo su YouTube Red. La terza stagione, invece, è stata distribuita soltanto su Netflix, che ha acquistato i diritti nel 2020.

Lo show ha ricevuto un'attenzione nettamente superiore rispetto a prima e si è affermata come uno dei dieci prodotti più visti del 2020. Hurwitz ha affermato di aver avuto le idee chiare fin dall'inizio: "Già durante la scrittura della prima stagione sapevamo cosa fare e conoscevamo la conclusione del nostro racconto. Ciò che non sapevamo è quanto tempo avremmo impiegato per arrivare proprio a quel punto".

Al momento, la produzione della quarta stagione di Cobra Kai si è dovuta scontrare con le problematiche dell'emergenza sanitaria ed è stata rimandata dal 2020 al 2021. I set sono già stati costruiti ma, dal momento che le arti marziali sono le vere protagoniste dello show, tutto dipenderà da nuovi provvedimenti relativi al distanziamento sociale. I fan si chiedono se la quarta stagione si concentrerà ancora su Johnny e Daniel e quale possa essere il peso specifico di un villain come John Kreese. I creatori di Cobra Kai, inoltre, hanno palesato il loro interesse a realizzare uno spinoff, richiamandosi a Better Call Saul. A questo proposito hanno detto: "Breaking Bad è stata magnifica ed è finita in modo straordinario. Il suo universo, però, è ancora aperto".