Cobra Kai 6: i protagonisti tornano dove tutto è iniziato nel trailer finale della Parte 3

Il 13 febbraio, con gli episodi della Parte 3 della stagione 6 di Cobra Kai, la storia proposta nella serie targata Netflix si concluderà definitivamente e il trailer finale anticipa qualche scena degli epici scontri in arrivo sugli schermi.

Nel video pubblicato online i protagonisti tornano infatti dove tutto è iniziato e si riassume a grandi linee la storia iniziata con la saga cinematografica di Karate Kid.

L'epilogo di Cobra Kai

Le ultime puntate dell'ultima stagione, la sesta, di Cobra Kai, dopo uno sconvolgente risultato nel Sekai Taikai, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il proprio passato e affrontare un futuro incerto. Quasi 40 anni dopo quanto accaduto all'All Valley Karate Tournament del 1984, tutto ha portato i protagonisti a questo momento.

Cobra Kai 6, Parte 2, la recensione: servirebbe un colpo ad effetto per risollevare il finale

Il video condiviso oggi da Netflix, in vista del ritorno della serie in streaming, ricorda proprio tutti gli scontri avvenuti, le rivalità, gli amori, le amicizie e i tanti ostacoli affrontati dai protagonisti, mostrando inoltre come gli ex nemici abbiano ora stretto un'alleanza e stiano cercando di sconfiggere definitivamente dei villain legati al loro passato.

Ecco il trailer:

Il cast dello show

Tra i protagonisti di Cobra Kai ci sono Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Thomas Ian Griffith, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni Decenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro, Oona O'Brien, Rayna Vallandingham, Patrick Luwis, e Lewis Tan.



I protagonisti di Cobra Kai

Nelle ultime puntate Lewis Tan avrà inoltre il ruolo di Sensei Wolf, Patrick Luwis nei panni di Axel Kovacevic, e Rayna Vallandigham sarà Zara Malik.

La serie Cobra Kai è stata scritta e prodotta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

I protagonisti Macchio e Zabka fanno inoltre parte del team di produttori che comprendono anche Will Smith, James Lassiter, Caleeb Pinkett, e Susan Ekins.