Cobra Kai 5: Netflix annuncia il rinnovo della serie

Cobra Kai 5 ha ottenuto il via libera alla produzione: Netflix ha infatti annunciato il rinnovo della serie ancora prima del debutto della quarta stagione.

La produzione delle puntate inedite inizierà in autunno nella città di Atlanta.

La serie Cobra Kai, che quindi arriverà a quota cinque stagioni, ha ottenuto recentemente quattro nomination agli Emmy tra cui la candidatura al premio Miglior Comedy.

Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per vincere domani, che ora dovranno unire le forze per sconfiggere il malvagio John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo all'All Valley Tournament.

Nelle puntate tornerà in scena anche Terry Silver, uno dei co-fondatori di Cobra Kai. Nei film il personaggio era il proprietario del dojo e un caro amico di John Kreese: i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito. Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, aiuta quindi Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film di Karate Kid. Il progetto, ovviamente, fallisce e i fan non avevano più visto il personaggio.