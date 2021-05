Cobra Kai 4: un teaser svela il ritorno di Terry Silver

Cobra Kai 4 arriverà prossimamente su Netflix e un nuovo teaser svela il ritorno di un villain introdotto nei film di Karate Kid: Terry Silver. Il brevissimo filmato mostra il personaggio interpretato dall'attore Thomas Ian Griffith di spalle mentre si può ascoltare parte del dialogo.

Nei film di Karate Kid - Per vincere domani Terry Silver era uno dei co-fondatori di Cobra Kai ed era il proprietario del dojo. Il personaggio che ritornerà in scena in occasione delle puntate inedite della quarta stagione è un caro amico di John Kreese e i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito. Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, aiuta quindi Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film di Karate Kid. Il progetto, ovviamente, fallisce e i fan non avevano più visto il personaggio.

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, produttori e autori della serie Netflix, hanno dichiarato: "Fin dall'inizio della serie abbiamo pianificato con attenzione il momento giusto per riportare in questo universo il co-fondatore di Cobra Kai Terry Silver. Quel momento è adesso. Non vediamo l'ora che l'intero mondo possa assistere al maestoso ritorno di Thomas Ian Griffith nel franchise".

Nel season finale della terza Kreese aveva fatto una telefonata a un vecchio amico e ora si è rivelata la sua identità.

Per ora Netflix non ha rivelato la data di uscita della quarta stagione di Cobra Kai.