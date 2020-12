Cobra Kai 3: in arrivo la resurrezione di Mr. Miyagi? (VIDEO)

La terza stagione di Cobra Kai potrebbe riservare un'incredibile sorpresa ai fan di Karate Kid: la resurrezione del leggendario Mr. Miyagi. In una clip esclusiva da Tvline si suggerisce la suggestiva ipotesi che ha mandato il pubblico in fibrillazione.

Nella clip della serie Netflix, Kumiko (Tamlyn Tomita), interesse sentimentale di Daniel in Karate Kid II - la Storia Continua, rivela all'uomo di avere il potere di far risolgere il suo mentore Mr. Miyagi.

Dopo aver rivisto Kumiko nel corso di un viaggio a Okinawa, Daniel nota di avere la stessa età dell'amato Mr. Miyagi all'epoca del loro primo incontro. Daniel si lamenta, "Aveva capito tutto... vorrei che potesse essere qui per guidarmi."

Al che Kumiko, il cui arrivo era stato anticipato nel trailer della terza stagione, gli risponde: "Credo di poterlo far accadere."

Questa la sinossi della terza stagione di Cobra Kai: i personaggi cercando di superare il trauma all'indomani della violenta rissa del liceo tra i loro dojo, che ha lasciato Miguel in gravi condizioni. Mentre Daniel cerca risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, Kreese manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili cercando di controllarli. L'anima della Valle è in gioco e il destino di ogni studente e maestro è in bilico.

In aggiunga a Kumiko, la terza stagione di Cobra Kai, in arrivo su Netflix a gennaio 2021 - vedrà il ritorno di Yuji Okumoto nei panni di Chozen, nemesi di Daniel in Karate Kid 2.