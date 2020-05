Clownery: da oggi on demand l'inquietante thriller di Eros D'Antona

Clownery è disponibile in Italia sulle piattaforme Digital e Video on Demand. Questo nuovo film del regista Eros D'Antona si distacca dalle precedenti pellicole; meno horror, più thriller, a tratti inquietante e a tratti ironico.

Nonostante sia una produzione Italia/USA (Funny Dreamers, ITN Films) che punta al mercato estero, il regista ha orgogliosamente reso omaggio, come suo consueto, al nostro cinema di genere. Il film è stato distribuito in Italia da CG Entertainment, in lingua originale e quindi senza doppiaggio italiano, un risultato straordinario, merito sicuramente del film, in cui la distribuzione ha creduto fermamente, ma anche dell'insistenza dello stesso regista che non ha mai accettato l'idea di un doppiaggio che purtroppo, per questa categoria di film, si rivela spesso di scadente qualità.

Il film è stato scritto da Carlo De Santis e Eros D'Antona. Make-Up ed effetti speciali visivi sono stati curati da Silvia Rosa mentre la colonna sonora è stata composta da Andrea C. Pinna. Produttori esecutivi Stuart Alson e Nicole Holland. Nel cast troviamo Kateryna Korchynska (che è anche uno dei produttori), Alex D'Antona e Mirko D'Antona nei panni dei due clown, Serena Penelope Palmisano, Joe Pansa, Pietro Sportelli, Ida Perrucci, Arianna Valentino e con la partecipazione di Roberto D'Antona. Il film è disponibile dal 26 maggio sulle piattaforme CHILI Tv, RakutenTV, Google Play, Apple TV e CG Digital.