Clownado: il trailer del film horror "erede" di Sharknado

Sharknado, il franchise sci-fi che ha portato sugli schermi la "catastrofe ambientale" che ha dato il via al fenomeno degli squali volanti, ha un erede: l'horror Clownado diretto dal regista Todd Sheets e di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Come anticipa il titolo, al centro della trama c'è una tempesta di clown assassini, terrificanti e malvagi che causeranno morte, violenza e distruzione per la città.

Sheets ha dichiarato che il progetto è stato ideato per essere "maledettamente eccitante, spaventoso e pieno di momenti splatter". Il filmmaker ha quindi proseguito sostenendo di aver scelto un approccio nuovo e originale, pur ispirandosi al cinema horror del passato come progetti del calibro de La Casa, Splatters o Non aprite quella porta, ma con un pizzico di follia in più.

Il lungometraggio è stato finanziato grazie alle donazioni degli utenti del sito Indiegogo che hanno donato alla campagna ben 15.000 dollari.

Ecco il trailer: