Clownado: final trailer e poster dell'horror

Un tornado di clown sta per investire il pubblico con l'uscita del folle horror Clownado, di cui sono stati appena svelati final trailer e poster.

Fin dal titolo Clownado denuncia la discendenza diretta dalla folle saga di Sharknado, che tanto successo ha avuto raccontando una catastrofe ambientale che ha dato il via al fenomeno degli squali volanti.

Al centro della trama di Clownado c'è una tempesta di clown assassini, terrificanti e malvagi che causeranno morte, violenza e distruzione per la città. Il regista Todd Sheets ha dichiarato che il progetto è stato ideato per essere "maledettamente eccitante, spaventoso e pieno di momenti splatter". Il filmmaker ha quindi proseguito sostenendo di aver scelto un approccio nuovo e originale, pur ispirandosi al cinema horror del passato come progetti del calibro de La Casa, Splatters o Non aprite quella porta, ma con un pizzico di follia in più. Il lungometraggio è stato finanziato grazie alle donazioni degli utenti del sito Indiegogo che hanno donato alla campagna ben 15.000 dollari.