Cloverfield: il regista Babak Anvari assicura che il sequel sarà 'entusiasmante'

Il nuovo sequel del film Cloverfield è in fase di sviluppo fin dal 2018 e il regista Babak Anvari, dopo molta attesa, ha condiviso un aggiornamento sul progetto.

Il primo capitolo del franchise horror è stato diretto da Matt Reeves ed è arrivato nei cinema nel 2008.

L'update di Anvari

Il filmmaker britannico-iraniano ha condiviso il suo entusiasmo per il prossimo capitolo del franchise di Cloverfield. Babak Anvari ha dichiarato: "Tutte le persone che fanno parte di quel team sono davvero riservate, e lo capisco. Qualsiasi cosa accada, sappiate che si spera otterrete qualcosa di fantastico".

Ecco le dichiarazioni del regista:

Nel 2022 era stato svelato che Anvari sarebbe stato impegnato alla regia del nuovo sequel di Cloverfield, mentre Joe Barton si occuperà della sceneggiatura.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama, i personaggi o i possibili membri del cast.

Le indiscrezioni sul sequel

La storia dovrebbe essere legata direttamente al lungometraggio firmato da Reeves da uno script di Drew Goddard. Al centro della trama c'era un gruppo di abitanti di New York che devono cercare di sopravvivere dopo che la città viene colpita da un'invasione di creature letali.

Nel cast c'erano Michael Stahl-David, Odette Yustman, Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan, Ben Feldman.

Nel team della produzione del nuovo lungometraggio ci saranno J.J. Abrams, Hannah Minghella e Jon Cohen.

Non resta quindi che attendere prima di ottenere qualche nuovo update sul sequel di Cloverfield che, come confermato da Anvari, è ancora in fase di sviluppo e non è stato definitivamente abbandonato nonostante il tempo trascorso dall'annuncio potesse ipotizzare una cancellazione del progetto.