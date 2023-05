Clive Owen affianca Daisy Ridley in Cleaner, thriller diretto da Martin Campbell

Clive Owen sarà al fianco di Daisy Ridley nel thriller Cleaner, diretto da Martin Campbell e ambientato a Londra. Come anticipa Variety, il progetto seguirà un gruppo di attivisti che tendono un'imboscata durante il meeting annuale di una compagnia energetica allo Shard, uno dei grattacieli più celebri di Londra, e prendono in ostaggio 300 persone.

The Informer - Tre secondi per sopravvivere: Clive Owen in una scena

La situazione si complica per via della presenza di un estremista all'interno del gruppo, pronto a uccidere pur di dar voce al suo messaggio. Serviranno gli sforzi di Joey Locke, ex militare che ora fa la lavavetri (Daisy Ridley), per salvare gli ostaggi facendo emergere, al tempo stesso, le colpe della multinazionale.

Clive Owen sarà Sam Spade in una serie firmata dal creatore de La regina degli scacchi

Quando si girerà Cleaner

La produzione di Cleaner inizierà alla fine dell'estate, anche se non è ancora chiaro quanta parte del film sarà effettivamente girata allo Shard, popolare attrazione turistica e commerciale.

Il ruolo di Clive Owen non è ancora stato rivelato, ma l'attore non è certo nuovo all'action, avendo recitato in pellicole come I figli degli uomini, The Informer e Gemini Man. Apparirà prossimamente in The Retreat per FX e Monsieur Spade per AMC.