Clive Owen è il più celebre detective al mondo nel trailer di Monsieur Spade

AMC ha diffuso il trailer di Monsieur Spade, miniserie poliziesca di prossima uscita con Clive Owen nei panni del detective in pensione di fama mondiale Sam Spade. Il protagonista è costretto a lasciare la pensione dopo aver appreso la notizia del presunto ritorno del suo nemico di lunga data. Il debutto della serie è previsto per il 14 gennaio su AMC e AMC+.

Primi dettagli su Monsieur Spade

Descritto come un sofisticato poliziesco, Monsieur Spade è creato, scritto e prodotto dai vincitori dell'Emmy Scott Frank e Tom Fontana, ed è basato sul famigerato protagonista del romanzo classico del 1930 dello scrittore americano Dashiell Hammett, Il falcone maltese. Insieme a Clive Owen ci sono l'emergente Cara Bossom, Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Chiara Mastroianni, Stanley Weber, Matthew Beard, Jonathan Zaccaï e Rebecca Root.

L'anno è il 1963 e il leggendario detective Sam Spade si sta godendo la pensione nel sud della Francia. A differenza dei suoi giorni come investigatore privato a San Francisco, la vita di Spade a Bozouls è pacifica e tranquilla. Ma il presunto ritorno del suo vecchio avversario cambierà tutto. Sei suore sono state brutalmente assassinate nel convento locale. Mentre la città è in lutto, emergono segreti e si stabiliscono nuove piste. Spade scopre che gli omicidi sono in qualche modo collegati a un bambino misterioso che si ritiene possieda grandi poteri.