Clive Owen sarà Sam Spade in una serie firmata dal creatore de La regina degli scacchi

Clive Owen si prepara a calarsi nei panni del detective fictional Sam Spade in una serie tv firmata dal co-creatore dell'hit Netflix La regina degli scacchi, Scott Frank.

Frank ha parlato del nuovo progetto in un episodio del podcast The Watch anticipando: "Ho ottenuto i diritti del personaggio di Sam Spade grazie a un paio di meravigliosi produttori. Mi hanno chiamato e mi hanno detto 'Vorresti fare qualcosa con questo?' e io 'No, non saprei cosa fare con Spam Spade. Mi sembra un po' retrò, non voglio lavorarci' e ho riagganciato il telefono. Dopo un minuto, mi è venuta un'idea. Ho pensato, e se raccontassi di un Sam Spade avanti con l'età, quando ha 60 anni? Magari non vive più a San Francisco. Adesso è un esule e vive nel sud della Francia, si è recato lì per aiutare una donna che possiede un'azienda vinicola. Ha abbandonato la professione, si è innamorato di lei, ma poi lei è morta di cancro e Sam ha ereditato l'azienda vinicola. Ora vive a Bozel, in Francia. Siamo nel 1963, la fine della Guerra d'Algeria, tutti stanno tornando da laggiù e c'è un conflitto sociopolitico con i Mussulmani. Sam vive in una piccola città, la figlia che ha avuto con Bridget O'Shaughnessy vive in un convento vicino e lui non sa neppure se sia sua figlia o meno. A un certo punto il suo passato tornerà a fargli visita."

La serie su Sam Spade sarà composta da sei episodi, con il pilot scritto a quattro mani da Scott Frank col creatore di Oz Tom Fantana. A interpretare l'investigatore nato dalla penna di Dashiell Hammett sarà l'attore inglese Clive Owen