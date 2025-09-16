Clint Eastwood prevede quale attore diventerà una leggenda tra cent'anni: "Sarà come Paul Newman"

Nel gioco delle profezie cinematografiche, a parlare stavolta è Clint Eastwood, che a quanto pare ha rivelato a Cameron Crowe, regista e sceneggiatore, quale attore diventerà leggenda.

Durante la promozione della sua nuova autobiografia, Cameron Crowe ha svelato un curioso aneddoto: Clint Eastwood gli confidò che in futuro, tra un secolo, la carriera di Tom Cruise verrà ricordata come una delle più leggendarie della storia del cinema.

Il verdetto di Eastwood e l'aneddoto svelato da Crowe

In un'intervista rilasciata al New York Times per presentare il suo prossimo memoir The Uncool, Cameron Crowe ha raccontato un episodio privato che ha il sapore della leggenda. Invitato a una cena dal proprio avvocato, che casualmente è anche quello di Clint Eastwood, il regista di Jerry Maguire si è ritrovato seduto accanto all'icona di Hollywood.

Un ritratto di Clint Eastwood

Emozionato e intimorito, ha confessato di non sapere come rompere il ghiaccio con Eastwood. A farlo, invece, è stato proprio il regista di Gli spietati, che con tono diretto gli ha sussurrato: "Tom Cruise. Tra cent'anni, quando si guarderà indietro, sarà quella la carriera da ricordare."

Un'affermazione netta e profetica, che Crowe ha accolto con entusiasmo, confermando il proprio affetto professionale verso l'attore con cui ha condiviso due esperienze memorabili: Jerry Maguire e Vanilla Sky. Non solo: Cruise ha anche prodotto il film di Crowe Elizabethtown e il regista ha ricambiato con un piccolo cameo in Minority Report.

Il futuro "alla Paul Newman" di Cruise

Crowe, dal canto suo, non si è limitato a riportare le parole di Eastwood, ma ha tracciato una personale previsione sul futuro artistico di Tom Cruise. Secondo lui, dopo anni di successi scanditi da acrobazie adrenaliniche e da saghe miliardarie come Mission: Impossible, l'attore è pronto a inaugurare una nuova fase.

Clint Eastwood sul set

"Vedo arrivare un momento, forse è già iniziato, in cui passerà ai ruoli più intimi e complessi con la stessa forza con cui si è lanciato nei film d'azione. La sua fase alla Paul Newman è dietro l'angolo e lascerà tutti a bocca aperta."

Per Crowe, il segreto di Cruise sta nel suo approccio da studente instancabile: si immerge con disciplina assoluta in ogni progetto, che sia padroneggiare una cascata di stunt o costruire un personaggio sfaccettato.

Ed è proprio questa dedizione, sottolinea il regista, a rendere meno corse contro il tempo, più attenzione alla profondità dei ruoli. "Quando tutto verrà ridotto a semplici dichiarazioni su un'epoca storica, il suo nome sarà lì, scolpito nelle cronache."

Il profilo che emerge è quello di un attore che ha già conquistato l'azione e che ora si prepara a giocare la carta dell'intensità drammatica. Un percorso che, se davvero seguirà le tracce indicate da Eastwood e Crowe, potrebbe trasformare Tom Cruise in un simbolo eterno, non solo del divismo hollywoodiano, ma di quella rara capacità di attraversare generi e decenni senza mai smettere di sorprendere.