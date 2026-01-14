Vuoi far perdere tempo a tutti?" Quando Clint Eastwood zittì Matt Damon sul set di Invictus

Per lavorare con Clint Eastwood bisogna stare alle sue regole. Pochi ciak e buona la prima. Ne sa qualcosa Matt Damon, zittito dal maestro per aver chiesto di ripetere una scena sul set di Invictus.

Ospite del podcast Conan O'Brien Needs a Friend, l'attore ha ricordato l'episodio occorso sul set di Invictus (2009), primo dei due film in cui è stato diretto da Eastwood. L'altro è Hereafeter (2010).

"Nel film interpretavo un giocatore di rugby sudafricano, e quello è un accento davvero difficile da riprodurre", ha ricordato Damon a proposito del suo primo film con Eastwood, che gli ha fruttato una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. Il personaggio gli ha richiesto sei mesi di lavoro con un dialect coach per perfezionare l'accento tanto da risultare credibile nei panni del rugbista Francois Pienaar. "Il dialect coach veniva dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. È stato un duro lavoro" ha detto.

clint Eastwood e Matt Damon sul set di Invictus

Uno sguardo al metodo di lavoro di Clint Eastwood

Offrendo uno sguardo al modo di lavorare di Clint Eastwood, Matt Damon ha ricordato un episodio occorsogli durante la lavorazione del film.

"Mi sono presentato sul set ed ero pronto, era la mia occasione per lavorare con uno dei miei eroi", ha detto. "Il primissimo ciak l'ho fatto... Sono lì che sto pensando a modi diversi di girare la scena e lui mi dice semplicemente: 'Taglia, vai avanti'. Io rispondo: 'Aspetta, aspetta, aspetta, capo. Voglio, sai, voglio farne un'altra. Quella era la prima!'. Lui mi fa: 'Perché? Vuoi far perdere tempo a tutti?' E io: 'Ok, credo che andremo avanti'".

Damon ha sottolineato che il rifiuto di Clint Eastwood è stato comunque gentile e lo ha definito "un uomo adorabile", aggiungendo: "La sua mentalità era... la tua troupe andrebbe fino in capo al mondo per te, purché tu non la sottoponga a un duro lavoro a ogni ripresa".

Eastwood è noto a Hollywood per non concedere molte riprese ai suoi attori durante le riprese. Il film più recente dell'icona 95enne è stato "l'acclamato Giurato numero 2 del 2024, considerato il suo ultimo lavoro da regista, come scrive Variety.