Clint Eastwood, Nicholas Hoult conferma la data d'uscita del nuovo film Juror No. 2

Il thriller Juror No. 2 del prolifico regista Clint Eastwood uscirà in alcune sale selezionate il 1° novembre, pochi giorni dopo la presentazione in anteprima mondiale come film di chiusura del 38° AFI Fest.

Il nuovo film del 94enne regista è interpretato da Nicholas Hoult nel ruolo di un padre di famiglia che, mentre presta servizio come giurato in un processo per omicidio di alto profilo, si trova a dover affrontare un grave dilemma morale che potrebbe utilizzare per influenzare il verdetto e potenzialmente condannare, o liberare, l'assassino sbagliato.

Nel cast sono presenti anche Toni Collette, J.K. Simmons, Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb e Kiefer Sutherland. Hoult ha confermato la data d'uscita della pellicola nel suo ultimo post su Instagram, che potete visualizzare di seguito.

Clint Eastwood e l'omaggio dell'AFI Fest

Negli ultimi mesi si è speculato molto sulla possibilità che Juror No. 2 partecipi alla corsa ai premi di quest'anno, e le voci non faranno altro che aumentare ora che il film uscirà proprio nel cuore della stagione dei premi e verrà presentato all'AFI, proprio come i suoi precedenti candidati all'Oscar American Sniper e Richard Jewell.

In questo caso, tuttavia, l'evento AFI Fest è destinato innanzitutto a onorare la lunga e iconica carriera di Eastwood e, secondo le fonti, non è chiaro se ci sarà una vera e propria spinta ai premi per il film.

"C'è un solo Clint Eastwood e l'AFI è orgogliosa di presentare in anteprima mondiale il prossimo capitolo della sua storica carriera", ha dichiarato Bob Gazzale, presidente e amministratore delegato dell'AFI. "Siamo onorati di riunire ancora una volta la comunità - artisti e pubblico - per celebrare un'icona americana".

Nel 1996 Eastwood ha ricevuto il 24° AFI Life Achievement Award e nel 2009 la laurea honoris causa dell'AFI per il suo contributo di eccellenza all'arte dell'immagine in movimento. L'AFI Fest di quest'anno sarà presentato da Canva e si svolgerà dal 23 al 27 ottobre prossimi. Juror No. 2 sarà proiettato al TCL Chinese Theatre di Hollywood il 27 ottobre.

Eastwood - che non ha ancora confermato se Juror No. 2 sarà o meno il suo ultimo film - ha diretto la pellicola basandosi su una sceneggiatura di Jonathan Abrams e l'ha prodotta insieme a Tim Moore, Jessica Meier, Adam Goodman e Matt Skiena. David M. Bernstein, Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell hanno curato la produzione.