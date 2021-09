Clint Eastwood: Mel Gibson e Steven Spielberg lo celebrano nella featurette di Cry Macho

Steven Spielberg, Hilary Swank e Mel Gibson compaiono nella featurette di Cry Macho in cui viene celebrato Clint Eastwood. Le tre star di Hollywood esaltano la grandezza del regista e attore statunitense, protagonista del film in uscita, disponibile dal 17 settembre nelle sale americane ed in contemporanea su HBO Max.

Clint Eastwood, con oltre 60 anni di carriera alle spalle, rappresenta una delle personalità più celebri del cinema internazionale. Alla veneranda età di 91 anni, la voglia di mettersi in gioco e dare vita ad opere che lo vedono coinvolto come regista e/o come attore è ancora tanta. Nei prossimi giorni, ad esempio, i suoi fan e gli amanti della Settima Arte in generale potranno tornare ad apprezzare il suo talento registico ed interpretativo tramite la visione di Cry Macho, adattamento dell'omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk.

L'uscita del film è stata anticipata dal rilascio di una featurette che punta proprio a celebrare la performance di Eastwood e, più in generale, il suo lungo percorso artistico, dai western di Sergio Leone fino alla carriera dietro la macchina da presa. Il filmato comprende anche gli interventi di Steven Spielberg, Mel Gibson e Hilary Swank: quest'ultima ha vinto il suo secondo Oscar come Miglior attrice protagonista per l'interpretazione in Million Dollar Baby, diretto e co-interpretato proprio da Eastwood.

In Cry Macho, Clint Eastwood avrà il ruolo di una ex star dei rodeo e allevatore di cavalli che, nel 1978, accetta un incarico da un ex boss e prende con sé il figlio dell'uomo, nel tentativo di tenerlo lontano dalla madre alcolizzata. Diretti verso il Texas, l'improbabile coppia deve affrontare un viaggio inaspettatamente pericoloso attraverso il Messico. Durante il tragitto l'uomo trova un proprio senso di redenzione insegnando al giovane cosa vuol dire essere una brava persona. La sceneggiatura è stata firmata da Nick Schenk e Nash. Nel team della produzione ci sono anche Clint Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier. Nel cast di Cry Macho ci sono inoltre Eduardo Minett, Dwight Yoakam.