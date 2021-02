Clint Eastwood: da oggi su Sky Cinema una programmazione speciale a lui dedicata

Da oggi Sky Cinema celebra Clint Eastwood con una programmazione speciale e un intero canale a lui dedicato. Per tutta la settimana su Sky Cinema Collection sarà Clint Eastwood Mania, con tanti titoli, dai western più iconici ai film di cui è stato regista, tutti disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

La locandina di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo

Una carriera tra le più longeve, per un attore, regista e anche produttore, protagonista di alcuni dei film più famosi della storia del cinema, che potranno essere rivisti e rivissuti su Sky dal 13 al 19 febbraio 2021. In evidenza lunedì 15 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno la prima visione del film Richard Jewell, diretto da Clint Eastwood e prodotto da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, con un cast d'eccezione che include Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates.

E poi tanti altri titoli leggendari, come la saga completa dedicata all'ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, ossia: Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Cielo di piombo, Ispettore Callaghan, Coraggio... fatti ammazzare e Scommessa con la morte.

Il buono, il brutto, il cattivo: un'immagine di Clint Eastwood

C'è naturalmente la celeberrima Trilogia Del Dollaro, composta da Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, diretta da Sergio Leone, con le meravigliose musiche di Ennio Morricone e Clint Eastwood nel ruolo del protagonista, affiancato da Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef ed Eli Wallach; e rimanendo nel genere western sono previsti anche Impiccalo più in alto con Bruce Dern e Il cavaliere pallido.

La locandina di Fuga da Alcatraz

Si segnalano inoltre: il cult del cinema carcerario Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel; l'action che ottenne 3 nomination agli Oscar 1994 Nel centro del mirino, in cui troviamo nel cast anche John Malkovich; il thriller che segna l'esordio alla regia di Clint Eastwood Brivido nella notte, di cui è anche protagonista; il road movie, opera prima di Michael Cimino, "Una calibro 20 per lo specialista" dove Eastwood è affiancato da Jeff Bridges; il poliziesco "L'uomo Dalla Cravatta Di Cuoio"; il capolavoro di Don Siegel "La notte brava del soldato Jonathan" con Clint Eastwood nel ruolo che più di quarant'anni dopo è stato affidato a Colin Farrell nel remake di Sofia Coppola, L'inganno, e il biopic sul jazzista Charlie Parker, interpretato da Forest Whitaker, "Bird", scritto e diretto da Eastwood che ha qui anche un ruolo minore.

Inoltre, on demand su Sky disponibili anche altri film in onda sui canali Premium Cinema, tra cui Mystic River e Lettere da Iwo Jima, per i quali è stato nominato all'Oscar per il miglior film e la migliore regia, e anche Gran Torino, da lui diretto e interpretato nel 2008.